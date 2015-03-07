Бойцы ОМОН оцепили молельный дом во Владивостоке

5 октября сотрудники спецподразделения Росгвардии оцепили территорию Кызыятского управления мусульман на улице Шепеткова. Силовики утверждают, что проводятся проверочные мероприятия по линии миграции.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на VL.ru, около 14.00 к молельному дому на Шепеткова, 33 приехало более 20 бойцов спецподразделения ОМОН. Люди в форме, масках, бронежилетах и касках оцепили периметр здания и дежурят возле входа. Также у здания находятся несколько десятков мусульман.

Как сообщил один из сотрудников миграционной службы, в Кызыятском управлении мусульман проводятся «практические мероприятия по линии миграции». Также, по его словам, было выявлено шесть человек, которые проживают в Приморье без соответствующих документов.

В пресс-службе управления Росгвардии по Приморскому краю не смогли прокомментировать ситуацию. Отметим, силовые подразделения структуры ранее уже проводили поддержку следственно-оперативных действий в этом же месте в августе 2017 года.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]