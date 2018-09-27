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Олег Кожемяко поселился на Первой речке во Владивостоке

Олег Кожемяко поселился на Первой речке во Владивостоке

Временно исполняющий обязанности губернатора Приморья Кожемяко отказался от проживания на госдаче в пригороде Владивостока и живет в маминой квартире на Океанском проспекте в районе Первой речки во Владивостоке. Об этом он сообщил журналистам на неформальной встрече в субботу на 9 этаже администрации Приморского края.

Кроме квартиры во Владивостоке, у семьи Кожемяко есть дом в Лазовском районе Приморского края, где близкие и друзья главы ежегодно проводят свой отпуск.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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