Олег Кожемяко поселился на Первой речке во Владивостоке

Временно исполняющий обязанности губернатора Приморья Кожемяко отказался от проживания на госдаче в пригороде Владивостока и живет в маминой квартире на Океанском проспекте в районе Первой речки во Владивостоке. Об этом он сообщил журналистам на неформальной встрече в субботу на 9 этаже администрации Приморского края.



Кроме квартиры во Владивостоке, у семьи Кожемяко есть дом в Лазовском районе Приморского края, где близкие и друзья главы ежегодно проводят свой отпуск.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]