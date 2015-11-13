Кожемяко: столицу ДФО надо перенести во Владивосток

Об этом времено исполняющий обязанности губернатора Приморского края Олег Кожемяко сообщил во Владивостоке на неформальной встрече с приморскими журналистами.

"Посмотрите сколько мероприятий, форумов проходит во Владивостоке, здесь большинство зарубежных генконсульств, здесь жизнь бурлит," - сказал Кожемяко - " Я часто с молодежью на Дальнем Востоке встречаюсь, разговариваю. И в их среде город N 1 на Дальнем Востоке, однозначно, Владивосток. Надо это признать и оформить это законодательно"

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]