Олег Кожемяко раскритиковал бюджет Приморья
Последние 10-12 лет в Приморском крае вырезалась "социалка", методично сокращались школы,больницы,места отдыха и досуга. Этом надо положить конец. Главный инструмент в этом деле - изменение структуры финансового бюджета Приморья, заявил на встрече с журналистами временно исполняющий обязанности губернатора Приморья Олег Кожемяко.
"С точки зрения Министерства финансов правительства России бюджет Приморского края идеальный: нет кредиторской задолженности, есть даже профицит, а с точки зрения народа в нем не затронуты его самые насущные потребности. Будет это менять", - подчеркнул Кожемяко
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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