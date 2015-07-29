Веркеенко отменил принудительную эвакуацию автомобилей во Владивостоке

По поручению главы Владивостока Виталия Веркеенко в городе демонтируют около 200 дорожных знаков «Работает эвакуатор». Вместо них под знаками «Остановка запрещена» или «Стоянка запрещена» установят знаки, предупреждающие о фото-видеофиксации. Таким образом Владивосток намерен избавиться от порочной практики эвакуации и штрафстоянок, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на пресс-секретаря мэра Владивостока Юлию Шатину.

Администрация Владивостока убирает дорожные знаки дополнительной информации 8.24 «Работает эвакуатор», установленные под дорожными знаками 3.27 «Остановка запрещена» и 3.28 «Стоянка запрещена». Для информирования автомобилистов запрещающие знаки будут дооборудованы дополнительной табличкой «Фотовидеофиксация», сообщили в управлении дорог и благоустройства города. Такое решение принял глава Владивостока Виталий Веркеенко, о чем уведомил ОГИБДД УМВД России по Владивостоку.

Одновременно в краевую администрацию направлено письмо с предложением усилить контроль над соблюдением правил остановки и стоянки транспортных средств, которая осуществляется силами КГУ «Примгосавтонадзор» с применением мобильных комплексов фотофиксации нарушений ПДД «Паркон». Виталий Веркеенко предложил увеличить количество мобильных комплексов и маршрутов их работы.

«Штрафы за нарушения правил парковки идут в краевой бюджет, а вот от деятельности штрафстоянок – в чей-то карман. Это решение не отменяет правил ПДД, их, безусловно, нужно соблюдать. Но есть более эффективные меры по пресечению нарушений и контролю их соблюдения. Проблема с парковками во Владивостоке действительно острая, но и эвакуаторы – не панацея, более того, чаще всего они работают там, где удобно и выгодно, а не там, где это действительно нужно. А страдают люди. Это бич Владивостока, от которого нужно избавиться», – подчеркнул Виталий Веркеенко.

Глава краевого центра также призвал автомобилистов города соблюдать культуру вождения и не парковать свои машины на пожарных проездах и подъездах к социальным учреждениям.

За минувшую ночь с улиц Владивостока уже исчезли 86 знаков «Работает эвакуатор», в первоочередной список попали Мордовцева, Алеутская, Фонтанная, Пологая, Уборевича, Бестужева, Верхнепортовая, Калинина, Русская и другие.

Напомним, ранее Виталий Веркеенко давал поручение пересмотреть места работы эвакуаторов. Всего в городе установлено 198 дорожных знаков дополнительной информации «Работает эвакуатор». Специалисты профильного управления внимательно проанализировали схему, порядок и хронологию размещения знаков «Работает эвакуатор», после чего было принято решение об их демонтаже. На некоторых участках такие знаки действительно необходимы, но такие решения будут приниматься исключительно межведомственной комиссией, подчеркнул глава Владивостока.

«По поводу эвакуации – ни в одной стране мира, где я бывал, не видел служб, которые колесят по центру города, перекрывают движение и начинают эвакуацию автомобилей. И я бы видел будущее Владивостока без эвакуаторов. Нужна правильная организация движения и соответствующая культура водителей, при которой не потребуются эвакуаторы. Я дал поручение пересмотреть места работы эвакуаторов. Нужно эвакуировать машины не оттуда, откуда их удобно забрать эвакуатору, а оттуда, где машины действительно создают помеху движению», – ранее отмечал Виталий Веркеенко в одном из интервью.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]