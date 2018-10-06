Стрелки и "стрелочники": "Владмама" призывает обратить внимание на дело Надежды Виткаловой

- абсолютно согласен, что ее пытаются выставить крайней в очередной кампании по борьбе с коррупцией

-любой чиновник должен понимать свою меру ответственности и быть готовым понести в случае чего наказание

- эта история - хрестоматийный пример того, как у нас умеют "шить дело" для "галочки"

-Виткалову подставили, чтобы вывести из под удара куда более "интересных" персонажей

-кто-то должен ответить за долголетнее мыканье сирот по съемным квартирам. Следствие решило, что Виткалова подходит под это дело