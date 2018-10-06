Стрелки и "стрелочники": "Владмама" призывает обратить внимание на дело Надежды Виткаловой
Популярный интернет-портал "Владмама" пытается привлечь внимание общественности к неоднозначному уголовному делу экс-исполняющей обязанности директора департамента образования и науки администрации Приморского края Надежды Виткаловой.
Ее обвинили в халатности при приобретении жилья для детей-сирот. О том, как волей случая и, возможно, чье-то злой воле чиновник оказался крайним в годами запутываемой проблеме в материале главного редактора портала "Владмама" Ольги Романовой.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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