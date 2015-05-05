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Автобус протаранил первый этаж дома в центре Владивостока (фото)

Автобус протаранил первый этаж дома в центре Владивостока (фото)

Поздно вечером 5 октября ДТП с участием автобуса произошло в районе стадиона "Авангард" во Владивостоке, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на @dpskontrol_125rus.

Автобус врезался в дверь ортопедического салона, который расположен на первом этаже многоквартирного дома. Судя по фотографии с места ДТП, удар был довольно сильным. О пострадавших информации нет. Другие подробности аварии пока не приводятся.

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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