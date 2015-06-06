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Автомобиль в тумане столкнулся с поездом в Приморье

Автомобиль в тумане столкнулся с поездом в Приморье

5 октября авария с участием поезда и автомобиля произошла в Приморском крае в посёлке Раздольное, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на инстаграм-паблик Марк Чернослив. 

«В Раздольном перевернулась машина , как говорят водитель в тумане не увидел проходящий поезд и решил переехать через жд переезд в следствии чего машину зацепило вагоном и перевернуло», — говорится в сообщении.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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