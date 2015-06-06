Автомобиль в тумане столкнулся с поездом в Приморье

5 октября авария с участием поезда и автомобиля произошла в Приморском крае в посёлке Раздольное, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на инстаграм-паблик Марк Чернослив.

«В Раздольном перевернулась машина , как говорят водитель в тумане не увидел проходящий поезд и решил переехать через жд переезд в следствии чего машину зацепило вагоном и перевернуло», — говорится в сообщении.

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]