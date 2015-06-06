Автомобиль в тумане столкнулся с поездом в Приморье
5 октября авария с участием поезда и автомобиля произошла в Приморском крае в посёлке Раздольное, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на инстаграм-паблик Марк Чернослив.
«В Раздольном перевернулась машина , как говорят водитель в тумане не увидел проходящий поезд и решил переехать через жд переезд в следствии чего машину зацепило вагоном и перевернуло», — говорится в сообщении.
Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Ранее по теме
-
19.08.2018 Во Владивостоке «Марк II» не справился с управлением и врезался в Honda HR-V
-
04.01.2018 Водитель автомобиля "Тойота Марк-2", сбитого поездом на ж/д переезде в Дальнереченске, погиб
-
18.06.2016 Автокатастрофа в Раздольном унесла жизнь водителя универсала
-
26.05.2016 Поезд протаранил легковушку в Яковлевском районе
-
24.11.2015 Грузовой поезд и микроавтобус столкнулись в Приморье, один человек пострадал
-
06.06.2015 Пассажирский поезд Владивосток — Москва столкнулся с выехавшим на переезд самосвалом под Хабаровском
Добавить комментарий