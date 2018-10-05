Мэр Владивостока убрал с дороги инвалида-попрошайку (видео)

Мэр Владивостока Виталий Веркеенко укатил попрошайку на тротуар с оживлённого перекрёстка на Второй речке. Выкатив попрошайку с дороги, мэр города что-то настоятельно ему посоветовал. Эту сцену случайно сняла на телефон подписчица инстаграм-паблика news.vl, где оно и было опубликовано.

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Ведущие паблика отмечают, что перекресток на Второй речке во Владивостоке уже несколько лет излюбленное место для инвалидов, просящих подаяния у автомобилистов. Понятно, что бесконечное лавирование инвалидов-колясочников между движущимся автотранспортом небезопасно и может привести к трагедии.

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2 октября Виталий Веркеенко объявил, что с 11 октября уходит с поста главы города.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]