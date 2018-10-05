Мэр Владивостока убрал с дороги инвалида-попрошайку (видео)
Мэр Владивостока Виталий Веркеенко укатил попрошайку на тротуар с оживлённого перекрёстка на Второй речке. Выкатив попрошайку с дороги, мэр города что-то настоятельно ему посоветовал. Эту сцену случайно сняла на телефон подписчица инстаграм-паблика news.vl, где оно и было опубликовано.
⠀
Ведущие паблика отмечают, что перекресток на Второй речке во Владивостоке уже несколько лет излюбленное место для инвалидов, просящих подаяния у автомобилистов. Понятно, что бесконечное лавирование инвалидов-колясочников между движущимся автотранспортом небезопасно и может привести к трагедии.
⠀
2 октября Виталий Веркеенко объявил, что с 11 октября уходит с поста главы города.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Ранее по теме
-
30.12.2017 Виталий Веркеенко необычно поздравил горожан с Новым годом
-
06.05.2018 Виталий Веркеенко преодолевает городские пробки на мотоцикле (фото)
-
02.10.2018 Мэр Владивостока подал в отставку в соцсетях (опрос)
-
08.03.2018 Любви и мира желает приморским женщинам глава Владивостока Виталий Веркеенко
-
03.10.2018 Веркеенко не будет менять своего решения
-
05.10.2018 Во Владивостоке назначены и. о. мэра и четыре новых зама главы города
Добавить комментарий