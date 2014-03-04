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Вчера, 20:52
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В Москве арестовали приморца, угрожавшего взорвать газовый баллон у Кремля

В Москве арестовали приморца, угрожавшего взорвать газовый баллон у Кремля

6 октября Таганский суд Москвы отправил под арест жителя Приморского края(на фото), угрожавшего взорвать газовый баллон у Кремля, передает РИА Новости.

Ранее "Вести:Приморье" сообщали, что 3 октября полиция задержала водителя внедорожника Mercedes Gelandewagen, который на Васильевском спуске в Москве угрожал взорвать газовый баллон в автомобиле.

«Постановлением суда Дмитрию Юрьевичу Шалай (см. фото) избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», − сказала пресс-секретарь суда Юлия Сухинина.

Мера пресечения, по словам Сухининой, действует до 3 декабря. Мужчина подозревается по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство). 

По данным ИАС Seldon.Basis в Приморье зарегистрирован только один предприниматель с такой фамилией и инициалами. Ему принадлежат благотворительный фонд, два общества с ограниченной ответственностью − одно связанно с перевозками, другое − с продажей алкоголя, а также одно ИП.

 

 

 

 

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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