В Москве арестовали приморца, угрожавшего взорвать газовый баллон у Кремля
6 октября Таганский суд Москвы отправил под арест жителя Приморского края(на фото), угрожавшего взорвать газовый баллон у Кремля, передает РИА Новости.
Ранее "Вести:Приморье" сообщали, что 3 октября полиция задержала водителя внедорожника Mercedes Gelandewagen, который на Васильевском спуске в Москве угрожал взорвать газовый баллон в автомобиле.
«Постановлением суда Дмитрию Юрьевичу Шалай (см. фото) избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», − сказала пресс-секретарь суда Юлия Сухинина.
Мера пресечения, по словам Сухининой, действует до 3 декабря. Мужчина подозревается по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство).
По данным ИАС Seldon.Basis в Приморье зарегистрирован только один предприниматель с такой фамилией и инициалами. Ему принадлежат благотворительный фонд, два общества с ограниченной ответственностью − одно связанно с перевозками, другое − с продажей алкоголя, а также одно ИП.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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