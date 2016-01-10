Авторынок Владивостока начал готовиться к зимней "спячке"
В сентябре во Владивостоке на крупнейшем на Дальнем Востоке автомобильном рынке «Зеленый угол» больших изменений не было: товар — подержанные японские автомобили — есть, а покупателей мало, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на автомобильный портал Drom.ru.
Машин по сравнению с летом стало немного меньше, понемногу покупают, да и крупных завозов не было. Сказываются скачки валюты в большую сторону и сезонные покупки в Японии, продавцы не особо стараются брать на зиму товар —зимой, как правило, продажи падают. Выбор, конечно, есть и понемногу поступают свежие авто. Но покупателей единицы.
Примеры цен на машины на автомобильном рынке Владивостока
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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