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Вчера, 21:33
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Курс доллара привел покупателей за машинами

Курс доллара привел покупателей за машинами

На крупнейшнем континентальном авторынке Приморья в Уссурийске из-за перепада курса валют наметился рост продаж машин, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на автопортал drom.ru.

Наблюдатели отмечают, что в сентябрь на уссурйиском авторынке было много машин. Особенно площадки наполнились к середине месяца — высокий курс доллара вел покупателей за машиной, а продавцы торопились продавать, пока берут.

Ходовые бюджетные машины немного подорожали за лето, нижнюю часть этой ниши (от 410 до 450 тыс. руб.) снова заняли Toyota Vitz 2009 года!

Зато в верхней ценовой категории выше миллиона рублей опять появились Toyota Crown, их уже давно почти совсем не было.

Примеры цен на машины за сентябрь на автомобильном рынке Уссурийска

 

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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