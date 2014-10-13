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Google Chrome перестанет работать на 32 миллионах гаджетов

Google Chrome перестанет работать на 32 миллионах гаджетов

Не все пользователи могут поставить на свой смартфон новую версию Android, хотя большинство приложений требует для работы ОС Android 5.0 и более новые версии.
Однако есть приложения с поддержкой Android 4.1-4.3 Jelly Bean, в их число пока входит Google Chrome.
На данный момент минимальный уровень API для Chrome — это Android 4.1, скоро он поднимется до Android 4.4. KitKat.
Версия Android 4.1-4.3 Jelly Bean всё ещё установлена на 3,2% устройств на базе Android, это почти 32 миллиона устройств, сообщает Ixbt.com.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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