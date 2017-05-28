"Очаговые" отключения холодной воды пройдут во Владивостоке
На предстоящей рабочей неделе во Владивостоке запланирован ряд отключений холодного водоснабжения, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на сайт Примвода.
График и адреса отключений:
Дата начала: 09.10.2018 - 09:00
Дата окончания: 09.10.2018 - 17:00
Причина отключения: 09.10.2018 г. Ремонтные работы
Адреса:
Завойко, 2, 4, 6. Колесника, 5, 9, 11. Фирсова, 2-8б, 5-7а. Южно-Уральская, 4, 6, 8.
Дата начала: 09.10.2018 - 09:00
Дата окончания: 09.10.2018 - 12:00
Причина отключения: 09.10.2018 г. Ремонтные работы
Адреса:
Черемуховая, 8, 10, 12а, 16.
Дата начала: 10.10.2018 - 09:00
Дата окончания: 10.10.2018 - 17:00
Причина отключения: 10.10.2018 г. Ремонтные работы
Адреса:
Бульварная, 15. Красного Знамени, 83, 95, 97, 99. Народный пр-т., 27а. Писаревская, 6/8. Толстого, 86.
Дата начала: 11.10.2018 - 09:00
Дата окончания: 11.10.2018 - 17:00
Причина отключения: 11.10.2018 г. Ремонтные работы
Адреса:
Ильичева, 2а, 8-12, 18-30. Невская, 1-5, 2-6, 12а. Южно-Уральская, 18-30, 27-31.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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