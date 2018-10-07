Пятиэтажный торговый центр снесут во Владивостоке

Здание торгового дома "Георгиевский" снесут во Владивостоке, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на пресс-слубу ФССП по Приморскому краю.

В связи со злостным уклонением от выполнения требований исполнительного документа, принято решение о принудительном сносе пяти этажей (со 2-го по 6-й этаж) незаконной постройки индивидуального предпринимателя-должника по улице Сабанеева, 15в. Согласно данным сервиса Яндекс maps, по этому адресу находится Georgiyevsky produktovy magazin.

Ранее Первореченский районный суд, рассмотрев исковое заявление прокуратуры Первореченского района, обязал индивидуального предпринимателя снести самовольную постройку.

Должник длительное время добровольно не исполнял требования исполнительного документа, в связи с чем ему вынесено постановление об ограничении права выезда за пределы Российской Федерации. Также он неоднократно привлекался судебным приставом-исполнителем к административной ответственности по статье 17.15 КоАП РФ (Неисполнение содержащихся в исполнительном документе требований неимущественного характера).

В настоящий момент УФССП России по Приморскому краю проводит конкурсный отбор подрядной организации, с которой заключат госконтракт о сносе незаконной постройки.

Отметим, что затраченные на снос здания денежные средства из федерального бюджета, впоследствии будут взысканы с должника.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]