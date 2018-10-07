В Ольге ночью от корейских баркасов светло, как днем (фото,видео)

Северокорейские шхуны вновь начали появляться у берегов бухты Ольга в Приморском крае в связи с угрозой от проходящего у берегов края тайфуна "Конг-рей", сообщают "Вести:Приморье".

Массовый заход лодок из КНДР в Приморье засняли очевидцы. Автор видео предположил, что на этот раз северокорейские рыбаки решили не просто укрыться в водах края от шторма, но и выловить красную рыбу. На данный момент ее в избытке в российских водах.

В соцсетях также были размещены ночные фото, на которых видно, что от освещения на корейских шхун в бухте Ольга становится светло как днем.

Ранее "Вести:Приморье" сообщали, что в конце августа почти 200 рыбацких лодок из Кореи пытались найти убежище в территориальных водах России от тайфуна "Соулик". Затем такое же нашествие вызвал тайфун "Джеби". В результате шторма несколько десятков баркасов было выброшены на берег в разных районах Приморья.

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]