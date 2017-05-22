Волновой циклон ударит по югу Приморья

В среду по территории Приморского края пройдет холодный фронт, при этом есть вероятность образование волнового циклона возле южного побережье Приморья. Пройдут дожди, местами сильные, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на сайт Маглипогода.

Затем усилится северный ветер и произойдет резкое похолодание. Местами температура опустится ниже 0°С. Но на следующие выходные снова потеплеет.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]