В результате страшного ДТП несколько человек зажало в машине на трассе А-370
Поздней ночью на выезде из Уссурийска в сторону столицы Приморья произошла тяжёлая авария на федеральной трассе А-370 " Хабаровск-Владивосток". "Вести:Приморье" сообщают об этом со ссылкой на сайт dv.kp.ru.
По предварительным данным, водитель Nissan Skyline ехал со стороны Владивостока и попытался развернуться через двойную сплошную возле уссурийской стелы.
В этот момент рядом проезжала Mazda Demio, рулевой которой не успел среагировать на манёвр и столкнулся с автомобилем. От удара в салоне Skyline зажало людей - им на помощь прибыли спасатели.
При этом, по данным очевидцев, так же пострадал водитель второй машине. О погибших не сообщается.
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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