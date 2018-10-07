В результате страшного ДТП несколько человек зажало в машине на трассе А-370

Поздней ночью на выезде из Уссурийска в сторону столицы Приморья произошла тяжёлая авария на федеральной трассе А-370 " Хабаровск-Владивосток". "Вести:Приморье" сообщают об этом со ссылкой на сайт dv.kp.ru.

По предварительным данным, водитель Nissan Skyline ехал со стороны Владивостока и попытался развернуться через двойную сплошную возле уссурийской стелы.

В этот момент рядом проезжала Mazda Demio, рулевой которой не успел среагировать на манёвр и столкнулся с автомобилем. От удара в салоне Skyline зажало людей - им на помощь прибыли спасатели.

При этом, по данным очевидцев, так же пострадал водитель второй машине. О погибших не сообщается.

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]