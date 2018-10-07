Жители одного из домов Владивостока заставляют заплатить за свет по астрономическому тарифу
Жители дома на Сельской улице, который обслуживает «УК Первореченского района 20», удивились новым тарифам квитанций ЖКХ. Ранее ставка ОДН за энергопотребление у них составляла 3,59 рубля. Однако в пришедших им квитанциях тариф уже составил 23,14 рубля. То есть цена возросла более чем в шесть раз, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на @revizor_vdk.
Жительница дома сообщила, что она связалась с управляющей компанией с вопросом по тарифу. Там ей ответили, что половина дома не оплачивает электричество, поэтому была рассчитана средняя стоимость за энергопотребление.
В результате оплачивать долги неплательщиков обязали добросовестных жильцов. Пользователи социальных сетей посоветовали людям обратиться в жилищную инспекцию или прокуратуру.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Ранее по теме
-
01.07.2017 Жители Владивостока, Артема и Партизанска будут платить за тепло и горячую воду по-новому
-
29.06.2017 Жители Владивостока, Артема и Партизанска будут платить за тепло и горячую воду по-новому
-
04.11.2016 Тарифы «Платона» могут повысить дважды в 2017 году
-
02.11.2016 СМИ: тариф на "Платон" могут повысить до 3,06 рубля за километр
-
17.06.2015 С 1 июля вступят в силу новые тарифы на электроэнергию в Приморье
-
16.06.2015 С 1 июля 2015 года в Приморье изменится тариф на электроэнергию для населения
Добавить комментарий