Жители одного из домов Владивостока заставляют заплатить за свет по астрономическому тарифу

Жители дома на Сельской улице, который обслуживает «УК Первореченского района 20», удивились новым тарифам квитанций ЖКХ. Ранее ставка ОДН за энергопотребление у них составляла 3,59 рубля. Однако в пришедших им квитанциях тариф уже составил 23,14 рубля. То есть цена возросла более чем в шесть раз, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на @revizor_vdk.

Жительница дома сообщила, что она связалась с управляющей компанией с вопросом по тарифу. Там ей ответили, что половина дома не оплачивает электричество, поэтому была рассчитана средняя стоимость за энергопотребление.

В результате оплачивать долги неплательщиков обязали добросовестных жильцов. Пользователи социальных сетей посоветовали людям обратиться в жилищную инспекцию или прокуратуру.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]