Новости Общество Экономика

QR Код этой страницы
Сегодня, 20:44
  0

Жители одного из домов Владивостока заставляют заплатить за свет по астрономическому тарифу

Жители одного из домов Владивостока заставляют заплатить за свет по астрономическому тарифу

Фото: nstagram.com/revizor_vdk

Жители дома на Сельской улице, который обслуживает «УК Первореченского района 20», удивились новым тарифам квитанций ЖКХ. Ранее ставка ОДН за энергопотребление у них составляла 3,59 рубля. Однако в пришедших им квитанциях тариф уже составил 23,14 рубля. То есть цена возросла более чем в шесть раз, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на @revizor_vdk.

Жительница дома сообщила, что она связалась с управляющей компанией с вопросом по тарифу. Там ей ответили, что половина дома не оплачивает электричество, поэтому была рассчитана средняя стоимость за энергопотребление.

В результате оплачивать долги неплательщиков обязали добросовестных жильцов. Пользователи социальных сетей посоветовали людям обратиться в жилищную инспекцию или прокуратуру.

Комментировать

Подписывайтесь на наш канал в Facebook,
будьте в курсе последних событий!


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Новости партнеров

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:






Школа телевидения

В объективе: дети

Школьное радио







Детские Вести

Отдых у моря