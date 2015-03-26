"Дети войны" получат денежную выплату к 80-летию Приморского края

Это стало известно в ходе встречи врио губернатора Приморья Олега Кожемяко с с ветеранами Лазовского района во время рабочей поездки в муниципалитет в воскресенье, 7 октября.

Олег Кожемяко подчеркнул, что среди первых его инициатив будет рассмотрен закон, волнующий всех ветеранов края, – о детях войны.

«Мои родители были людьми военного времени. Я не понаслышке знаю, как в то время было тяжело жить, работать и учиться. У нас сейчас в крае более 160 тысяч детей войны. Считаю, что их нужно поддержать», – заявил он.

По словам врио Губернатора, в ближайшее время в Законодательное Собрание будет передан закон о детях войны, разработанный по его поручению департаментом труда и социального развития.

«На первом этапе в 2018 году введем единовременную выплату к 80-летию края, а затем – ко Дню Победы», – рассказал он.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]