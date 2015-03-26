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Вчера, 23:26
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"Дети войны" получат денежную выплату к 80-летию Приморского края

Фото: primorsky.ru

Это стало известно в ходе встречи врио губернатора Приморья Олега Кожемяко с с ветеранами Лазовского района во время рабочей поездки в муниципалитет в воскресенье, 7 октября. 

Олег Кожемяко подчеркнул, что среди первых его инициатив будет рассмотрен закон, волнующий всех ветеранов края, – о детях войны.
«Мои родители были людьми военного времени. Я не понаслышке знаю, как в то время было тяжело жить, работать и учиться. У нас сейчас в крае более 160 тысяч детей войны. Считаю, что их нужно поддержать», – заявил он.

По словам врио Губернатора, в ближайшее время в Законодательное Собрание будет передан закон о детях войны, разработанный по его поручению департаментом труда и социального развития.

«На первом этапе в 2018 году введем единовременную выплату к 80-летию края, а затем – ко Дню Победы», – рассказал он.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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