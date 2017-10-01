В среду 10 октября в Приморье пройдут дожди, усилится ветер и похолодает

В середине недели погодная ситуация в Приморском крае резко изменится, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на сайт Маглипогода.

10 октября погоду в Приморском крае будет определять холодный фронт. Ожидается облачная погода, пройдут дожди, местами сильные. Ветер умеренный до сильного, на побережье сильный, на южном побережье местами очень сильный. Температурный фон понизится на 3-5 градусов! Днем воздух прогреется всего до +6 °С +12 °С, на юго-востоке местами до +16 °С.

11 и 12 октября в Приморье установится холодная и ветреная погода. 11 октября местами пройдут небольшие кратковременные осадки, а 12 октября в основном будет без осадков. Температурный фон будет пониженный. Ночью местами ожидаются заморозки! На выходные дни в Приморье начнется потепление.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]