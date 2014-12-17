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Траулер "Альтаир" потерял ход в Японском море

Траулер

Об этом стало известно днем 7 октября, сообщают "Вести:ПРиомрье" со ссылкой на интернет-ресурс PortNews. По решению судовладельца судно буксируют в бухту Преображение. Для этой операции задействовали рыболовное судно «Серово».
По данным открытых источников, траулер «Альтаир» водоизмещением 414 тонн был построен в 1993 году. Его длина 54,82 м, ширина — 10,15 м.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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