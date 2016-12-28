Мост в Преображении восстановят за год

Олег Кожемяко в воскресенье, 7 октября, посетил Лазовский район, где проинспектировал состояние моста через реку Соколовка, районных дорог, посетил больницу, а также провел встречу с ветеранами.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу администарции Приморского края, в воскресенье Олег Кожемяко побывал на мосту в Преображении и остался недоволен отсутствием строительной техники и бездействием дорожников. Он дал несколько часов ответственным на подготовку подробного плана работ, при этом отчет потребовал представить на встрече с населением.

Вице-губернатор Алексей Немков рассказал жителям района о том, что по мосту уже приняты решения – найден подрядчик, работы начнутся в ближайшее время.

«Задача – восстановить разрушенные балки и капитально отремонтировать мост. Уже есть материалы. Но при этом придется ограничить движение. В ноябре построим объезд с деревянным настилом, по которому пустим транспорт, пока основной мост будут ремонтировать. Работы планируем завершить в ноябре 2019 года», – сообщил он, добавив, что по ремонту участков дорог также приняты решения.

Врио губернатора подчеркнул, что будет контролировать работы, и призвал чиновников ответственнее относиться к своим обязанностям.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]