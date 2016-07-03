Рыбная и овощная продукция подешевели в Приморье

За последние 10 дней отмечено снижение цен на ряд товаров как в супермаркетах, так и на главной продовольственной ярмарке во Владивостоке.

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края, в супермаркетах горбушу можно приобрести за 119,95 рублей за килограмм.

Отмечено снижение цен на картофель и овощи на сельскохозяйственной ярмарке на центральной площади Владивостока. Минимальная цена на картофель снизилась с 30 до 22 рублей за килограмм, на лук – с 35 до 22 рублей, на свеклу – с 35 до 20 рублей. Также снизилась стоимость помидоров, выращенных в личных подсобных хозяйствах края, – с 280 до 200 рублей за килограмм.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]