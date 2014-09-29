Программа "25/rus": Что предпринимает краевая ГИБДД, чтобы исключить гибель детей на дорогах

Программа "25/rus": о детском травматизме. Как обезопасить детей от беспечности и необдуманных поступков взрослых? Что предпринимает краевая ГИБДД, чтобы исключить гибель детей на проезжей части?

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]