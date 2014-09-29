Программа "25/rus": Что предпринимает краевая ГИБДД, чтобы исключить гибель детей на дорогах
Программа "25/rus": о детском травматизме. Как обезопасить детей от беспечности и необдуманных поступков взрослых? Что предпринимает краевая ГИБДД, чтобы исключить гибель детей на проезжей части?
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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