Тайфуны позволили увидеть масштабы браконьерства у берегов Приморья

Тайфуны последних месяцев впервые заставили спасательные силы Дальнего Востока оказывать помощь рыбакам из КНДР, которые потерпели крушение у российских берегов или укрылись здесь от непогоды.

В первых числах сентября Пограничное управления ФСБ по Приморскому краю сообщало о 300 судах из Корейской Народно-Демократической Республики и Республики Корея, которые укрылись в бухтах Приморского края от тайфуна "Джеби". В конце августа аналогичная ситуация сложилась из-за тайфуна "Солулик". Тогда у берегов Приморья укрылись около 240 иностранных шхун, в основном из КНДР и Китая.

"У нас не было в предыдущие годы вот такой проблемы, чтобы спасали северокорейцев. Они и к нашим берегам подходят в большом количестве, и терпят здесь крушения", - говорит начальник Морского спасательно-координационного центра (МСКЦ) Владивосток Николай Пирожков.

Он уточнил, что вечером 4 октября МСКЦ Владивосток получил сигнал от капитана теплохода DS Marmadura под флагом Антигуа и Барбуда, который шел из Пусана в Петропавловск-Камчатский. Капитан сообщил, что в 160 милях от Находки обнаружил полузатопленную деревянную шхуну и трех рыбаков в ней. Людей подняли на борт, где выяснилось, что это рыбаки из КНДР, попавшие в шторм еще 1 октября. Рыбаков передали на судно КНДР, находившееся неподалеку.

"Спустя примерно два часа после того, как он передал этих рыбаков и пошел дальше, также в Японском море в тот же день обнаружил еще одну опрокинутую северокорейскую шхуну, там три человека стояли прямо на днище. Он их тоже поднял на борт и уже с ними последовал дальше в Петропавловск-Камчатский. В Петропавловск он должен подойти сегодня и там передать их властям. Мы сообщили генконсульству Северной Кореи во Владивостоке, они все это дело будут увязывать с агентом судна в Петропавловске", - сообщил Пирожков.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на ТАСС, сильные штормы в Японском море позволили увидеть масштабы браконьерства у берегов края.

"Остро стоит вопрос об охране суверенных морских пространств Российской Федерации. К сожалению, в этом году лишь сильный шторм в Японском море позволил выявить масштабы незаконного иностранного промысла в исключительной экономической зоне России, оценить количество судов, ведущих браконьерский лов под государственным флагом КНДР в наших водах <…> Необходимо усиливать охрану российской экономической зоны, ее биоресурсов, устранить правовые бреши, из-за которых наши рыбаки страдают от браконьеров", - сказал Кожемяко на открытии XIII международного конгресса рыбаков 4 октября.

Он отметил, что указанные суда достают из воды не только российские биоресурсы, но и снасти. Российские моряки жалуются властям, что хищения судами КНДР орудий лова носят в этом году систематический характер.

В соответствии с нормами международного права, иностранные суда имеют право вынужденного захода в территориальные моря, внутренние морские воды и морские порты другого государства для укрытия в случае возникновения неблагоприятных погодных условий.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]