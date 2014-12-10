Жители Приморья еще могут наблюдать метеорный поток Дракониды

В эти дни - по 10 октября жители Приморья смогут наблюдать метеорный поток Дракониды (также известный как Джакобиниды). Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на "Примпогода.ру", в это время Земля пересечёт рой частиц, оставленных кометой Джакобини — Циннера, которые с небольшой для метеоров скоростью 20 км в секунду будут влетать в земную атмосферу, оставляя в небе яркие светящиеся следы — метеоры. Максимум звёздного дождя пришелся на минувшую ночь.

Метеоры Драконид очень медленные, имеют желтоватый или красноватый цвет. Название потока связано с созвездием Дракона, в котором находится радиант потока — точка, из которой, как нам кажется, вылетают метеоры. Радиант потока располагается рядом с «головой» Дракона — околополярного созвездия, «хвост» которого протянулся между созвездиями Большой и Малой Медведицы.

Лучшее время для наблюдения Драконид — сразу после наступления темноты, когда «голова» Дракона с радиантом видна выше всего над горизонтом, а ночью она опускается низко. Конечно, необязательно искать «голову» Дракона, чтобы посмотреть на Дракониды. Достаточно просто внимательно и долго в ночь максимума потока смотреть на небо в направлении севера или северо-запада, т. к. метеоры, вылетая из «головы» Дракона, пролетают по звёздному небу в разных направлениях.

Наблюдают метеоры невооруженным глазом, и желательно для наблюдений выбрать место подальше от городских огней.

Большинство астрономов считают Дракониды одним из наименее интересных потоков: он действует непродолжительное время и в максимуме чаще всего наблюдается только около 5 метеоров в час. Но Дракониды иногда очень ярко проявляют себя, устраивая настоящие звёздные дожди. Так в 1933 и 1946 годах в максимуме выпадало тысячи метеоров в час. Более 600 метеоров в час, несмотря на лунную ночь, наблюдалось и в 2011 году. В том году комета проходила перигелий — точку орбиты, ближайшую к Солнцу, а когда родительская комета находится поблизости, возможен всплеск активности потока. Но этот всплеск не всегда бывает таким сильным, так в 1998 году комета, прародительница потока, тоже проходила перигелий, но интенсивность потока увеличилась только до 100 метеоров в час. В этом году комета Джакобини — Циннера прошла перигелий 10 сентября и сейчас она удаляется от Солнца (и от Земли). Возможно, наблюдатели Драконид в этом году увидят больше метеоров. Хотя действие потока предсказать довольно трудно.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]