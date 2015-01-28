Владивостокцы начали покупать более дорогие автомобили

Во Владивостоке растет доля продаж автомобилей в сегменте от 800 тысяч рублей до 1,6 млн рублей. Средний "чек" увеличился на рекордные 38 процентов.

По итогам III квартала 2018 года средняя стоимость подержанного автомобиля во Владивостоке выросла на 38% по сравнению с предыдущим кварталом и составила 740 тысяч рублей. Об этом сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на сервис "Юла Авто". Повышение средней стоимости автомобилей в городе можно объяснить ростом спроса в ценовом сегменте от 800 тысяч до 1,6 млн рублей.

Самыми популярными моделями во Владивостоке на вторичном рынке автомобилей стали Toyota Noah (10% продаж иномарок),Toyota Mark X и Toyota Prius (5%), Toyota Vitz (2,9%) и Toyota Corolla (2,8%). Дороже всего стоит Toyota Mark X — ее продавали на Юла Авто в среднем за 1,4 млн рублей. А дешевле всего в ТОП-5 автомобилей оказалась Toyota Vitz. Ее средняя стоимость — 388 тысячи рублей.

Наиболее распространённым типом кузова автомобиля среди владивостокцев в III квартале стал минивэн. Его доля от всех проданных автомобилей в городе — 26%. На втором месте оказался хетчбэк (22,3%), на третьем — седан (22%).

Чаще всего владивостокцы покупали белые автомобили (35%). На втором по популярности месте — черный цвет (17%). Немного отстает серебряный, 16% продаж в городе. Фиолетовые, бордовые и золотые автомобили — самые редкие.

Самые высокие цены на автомобили оказались в Москве (в среднем 635 тысяч рублей), Санкт-Петербурге (575 тысяч рублей), Самаре (553 тысячи рублей), Казани (516 тысяч рублей) и Сочи (487 тысяч рублей). А самые низкие — в Ставрополе (394 тысячи рублей), Саратове (393 тысячи рублей) и Омске (369 тысяч рублей).

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]