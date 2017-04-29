В краевом центре осужден «гостиничный вор»
Житель Владивостока осужден за кражу с причинением значительного ущерба гражданину, группой лиц по предварительному сговору.
В июне 2018 года житель Владивостока в ходе распития спиртного со своими знакомыми договорился похитить имущество из мини-гостиницы, расположенной в центре города.
Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на прокуратуру Приморского края, воспользовавшись тем, что охранник спит, а двери в гостиницу не заперты, злоумышленники проникли внутрь помещения, откуда похитили постельное белье (67 наименований) общей стоимостью свыше 23 тыс. рублей.
Личности всех фигурантов были установлены после просмотра видеозаписи камер наблюдения (материалы дела в отношении подельников выделены в отдельное производство).
Признав подсудимого виновным в совершении указанного преступления, суд назначил ему за содеянное с учетом отягчающего обстоятельства - рецидива преступлений, 2 года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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