Проверить на подлинность лекарство сразу при покупке смогут жители Приморья

В России продолжается реализация пилотного проекта маркировки лекарственных средств, который начал действовать в стране в 2017 году.

По различным оценкам специалистов, в стране ежегодно до 10% медикаментов на фармацевтическом рынке являются недоброкачественной продукцией. Чтобы защитить права потребителей и оградить их от поддельных лекарственных средств, планируется ввести систему мониторинга препаратов.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края, в начале 2018 года были приняты изменения в закон «Об обращении лекарственных средств». Поправки позволяют усилить контроль над передвижением препаратов и помогут предотвратить сбыт контрафактной и фальсифицированной продукции.

В результате запущенного эксперимента разработана система мониторинга – покупатель может проверить лекарство сразу при покупке в аптеке. Для этого достаточно отсканировать двухмерный штрих-код специальным сканером или смартфоном. Специальные идентификационные знаки наносятся на вторичную упаковку лекарств.

В Приморье в пилотном проекте принимают участие около сотни юридических лиц. Всего охвачено более 650 объектов, где осуществляется медицинская деятельность.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]