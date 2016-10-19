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Режим ЧС снят в Кировском районе Приморья

Режим ЧС снят в Кировском районе Приморья

Фото: Администрация ПК

На понедельник, 8 октября, режим ЧС регионального характера продолжает действовать в границах 14 муниципальных образований: Уссурийского, Лесозаводского городских округов, Красноармейского, Лазовского, Октябрьского, Ольгинского, Михайловского, Надеждинского, Тернейского, Черниговского, Яковлевского, Ханкайского, Чугуевского, Пограничного районов.

На прошлой неделе режим ЧС был снят в Шкотовском и Партизанском районах, в понедельник, 8 октября - в Кировском районе.

В Приморье продолжают работать 103 комиссии по оценке ущерба от паводка. Около 8 тысяч приморцев уже получили компенсации из краевого бюджета в связи с утратой урожая, на восстановление поврежденных жилых домов, за частичную или полную утрату имущества. Размер выплат составляет от 10 до 100 тысяч рублей.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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