Режим ЧС снят в Кировском районе Приморья
На понедельник, 8 октября, режим ЧС регионального характера продолжает действовать в границах 14 муниципальных образований: Уссурийского, Лесозаводского городских округов, Красноармейского, Лазовского, Октябрьского, Ольгинского, Михайловского, Надеждинского, Тернейского, Черниговского, Яковлевского, Ханкайского, Чугуевского, Пограничного районов.
На прошлой неделе режим ЧС был снят в Шкотовском и Партизанском районах, в понедельник, 8 октября - в Кировском районе.
В Приморье продолжают работать 103 комиссии по оценке ущерба от паводка. Около 8 тысяч приморцев уже получили компенсации из краевого бюджета в связи с утратой урожая, на восстановление поврежденных жилых домов, за частичную или полную утрату имущества. Размер выплат составляет от 10 до 100 тысяч рублей.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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