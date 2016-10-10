В пяти муниципалитетах Приморья начался отопительный сезон

Подача тепла на социально значимые объекты началась в Арсеньеве, Уссурийске, Пожарском, Красноармейском и Тернейском районах. В Пожарском районе к отоплению уже подключают и жилые дома.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края, запущено 35 котельных, которые отапливают 66 объектов соцкультбыта и 12 жилых домов.

Запасы угля составляют 101%, мазута – 127%, дизельного топлива – 101% от нормативных показателей.

На случай аварийных ситуаций создано почти 850 бригад численностью 4 тысячи специалистов, в распоряжении которых более 1,2 тысячи единиц техники.

Во время подготовки к зиме заменено почти 200 километров теплотрасс, около 450 километров труб водопровода. В целом, по словам вице-губернатора, край готов к зиме на 99,6%, а в течение нескольких дней этот показатель достигнет 100%.

Напомним, всего в Приморье прохождение зимы обеспечивают более 800 котельных, которые отапливают почти 2 тысячи социально значимых объектов и более 14 тысяч жилых домов.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]