Во Владивостоке отследить очередь предоставления жилья можно будет в режиме он-лайн

В настоящее время получить информацию об очередности предоставления жилья можно на личном приеме в администрации города, а также по письменному обращению, в том числе через портал Госуслуги в разделе «Предоставление информации об очередности предоставления жилых помещений на условиях социального найма.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока, в скором времени проследить свою очередь можно будет на официальном сайте мэрии. Над разработкой такого сервиса сейчас работают специалисты управления информационного программного обеспечения.

Также в разработке у программистов - создание Личного кабинета гражданина, где можно будет не только отлеживать очередность, но и рассматривать варианты заселения, а также проходить перерегистрацию очереди. При этом закон о персональных данных граждан будет неукоснительно соблюден.

Дополнительного финансирования из городского бюджета проект не подразумевает.

Напомним, сегодня учет граждан, которые нуждаются в предоставлении жилья и жилищных субсидий, ведут специалисты управления по учёту и распределению жилой площади администрации города. Речь идет о следующих категориях:

- малоимущие граждане, имеющее право на предоставление жилых помещений муниципального жилищного фонда в порядке очереди (на учете – 1086 семей);

- малоимущие граждане, имеющее право на предоставление жилых помещений муниципального жилищного фонда во внеочередном порядке (151 семья);

- молодые семьи, признанные нуждающимися в улучшении жилищных условий (899 семей);

- граждане, имеющие право на предоставление жилых помещений и жилищных субсидий за счет средств федерального и краевого бюджетов (всего на учете – 262 семьи, в том числе инвалиды и семьи, имеющие детей инвалидов – 185, ветераны боевых действий – 18, ветераны Великой Отечественной войны – 11);

- 48 семей иных категорий: лица, выехавшие из районов Крайнего Севера; лица, подвергшиеся воздействию радиации вследствие чернобыльской катастрофы; лица, утративших жилые помещения в связи с политическими репрессиями; многодетные; лица, усыновившие (удочерившие) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]