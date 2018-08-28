Суд по делу моряков российского судна "Палладий" начнется в Южной Корее 17 октября
Власти Южной Кореи назначили на следующую неделю первое судебное заседание по делу российских моряков с танкера "Палладий", задержанного в конце августа за попытку самовольного выхода из порта Пусан.
Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на "Интерфакс-Дальний Восток", прокуратура Пусана закончила предсудебные мероприятия, опросы членов экипажа. Первое судебное заседание назначено на 17 октября.
На сегодня четыре члена экипажа остаются в СИЗО, где ждут суда. На борту судна остаются 11 моряков, два из которых готовы вылететь в РФ после переоформления авиабилетов на новые даты.
Девять моряков останутся на борту до предоставления замены. Воды и продуктов на судне достаточно.
Напомним, в конце августа береговая охрана Южной Кореи задержала российское судно "Палладий" с 15 членами экипажа на борту, которое самовольно покинуло порт Пусан.
Несколько членов экипажа при задержании оказали сопротивление. Капитан, судовладелец и боцман были задержаны южнокорейскими властями. Позже под стражу взят моторист. В настоящее время "Палладий" находится в порту Пусан.
Вопрос о репатриации моряков находится в проработке.
По информации одного из моряков, "Палладий" за долги судовладельца передан на хранение корейской компании до погашения долга.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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