Суд по делу моряков российского судна "Палладий" начнется в Южной Корее 17 октября

Власти Южной Кореи назначили на следующую неделю первое судебное заседание по делу российских моряков с танкера "Палладий", задержанного в конце августа за попытку самовольного выхода из порта Пусан.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на "Интерфакс-Дальний Восток", прокуратура Пусана закончила предсудебные мероприятия, опросы членов экипажа. Первое судебное заседание назначено на 17 октября.

На сегодня четыре члена экипажа остаются в СИЗО, где ждут суда. На борту судна остаются 11 моряков, два из которых готовы вылететь в РФ после переоформления авиабилетов на новые даты.

Девять моряков останутся на борту до предоставления замены. Воды и продуктов на судне достаточно.

Напомним, в конце августа береговая охрана Южной Кореи задержала российское судно "Палладий" с 15 членами экипажа на борту, которое самовольно покинуло порт Пусан.

Несколько членов экипажа при задержании оказали сопротивление. Капитан, судовладелец и боцман были задержаны южнокорейскими властями. Позже под стражу взят моторист. В настоящее время "Палладий" находится в порту Пусан.

Вопрос о репатриации моряков находится в проработке.

По информации одного из моряков, "Палладий" за долги судовладельца передан на хранение корейской компании до погашения долга.

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]