Акушера-гинеколога отдали под суд за рискованный аборт
В Приморском крае завершено расследование уголовного дела в отношении врача акушера-гинеколога, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на старшего помощника руководителя следственного управления СКР по Приморью Аврору Римская.
Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении врача акушера-гинеколога. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни ли здоровья потребителей, повлёкшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).
По версии следствия, в мае 2017 года обвиняемая провела операцию по искусственному прерыванию беременности у несовершеннолетней на позднем сроке, что не отвечало требованиям безопасности жизни. В ходе проведения операции потерпевшей причинен тяжкий вред здоровью, создающий угрозу для жизни.
Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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