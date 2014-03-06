Информация о массовых проверках мобильных телефонов граждан оказалась фейком

Распространяемая в сети Интернет информация о массовых проверках сотрудниками территориальных органов внутренних дел мобильных телефонов граждан в целях выявления установленных на них мессенджеров и ознакомления с личной перепиской не соответствует действительности.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-центр МВД России, тайна переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений гарантирована Конституцией Российской Федерации. Ограничение этого права допускается только на основании судебного решения.

В случае, если гражданин столкнется с подобными требованиями сотрудника полиции, он имеет право обратиться с жалобой в надзорные органы или в соответствующее подразделение собственной безопасности системы МВД России.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]