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Анонс на 9 октября

9 октября в 10.00 во Владивостоке (Черемуховая, 15) – Фестиваль тайги.

9 октября в 15.30 во Владивостоке, ЦСИ «Заря» (пр-т 100-летия Владивостока, 155) − международный перформативный симпозиум «К новым политиям географического воображения».

9 октября в 19.30 во Владивостоке, «Фетисов-Арена» (Маковского, 284) − матч «Адмирал» − «Куньлунь».

9 октября – Всемирный день почты.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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