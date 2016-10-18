Анонс на 9 октября
9 октября в 10.00 во Владивостоке (Черемуховая, 15) – Фестиваль тайги.
9 октября в 15.30 во Владивостоке, ЦСИ «Заря» (пр-т 100-летия Владивостока, 155) − международный перформативный симпозиум «К новым политиям географического воображения».
9 октября в 19.30 во Владивостоке, «Фетисов-Арена» (Маковского, 284) − матч «Адмирал» − «Куньлунь».
9 октября – Всемирный день почты.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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