Сотрудник авиапредприятия задержан в Приморье за сбыт гашиша

Транспортные полицейские в Приморье задержали 40-летнего сотрудника авиапредприятия, который подозревается в сбыте наркотиков каннабисной группы.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу управления на транспорте МВД РФ по Дальневосточному федеральному округу, мужчина приобретал уже изготовленные наркотики у своего знакомого, а затем реализовывал их коллегам.

Установлено, что мужчина проработал на авиапредприятии 10 лет, ранее к уголовной ответственности не привлекался. В пресс-службе не уточнили, о каком авиапредприятии идет речь и какую должность занимал задержанный.

Полицейские обнаружили в автомобиле и в квартире подозреваемого 22 свертка смеси табака и гашишного масла, два шприца с гашишным маслом и высушенные листья каннабиса. Общий вес изъятого наркотика составил около 130 граммов.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 228. УК РФ, санкция которой предусматривает до 10 лет лишения свободы.

Фигурант дела заключен под стражу, полиция устанавливает возможных соучастников преступления.

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]