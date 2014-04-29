Олег Кожемяко на своем «Харлее» закрыл байкерский сезон - 2018 во Владивостоке. Видеорепортаж Виктории Шандыбиной
Рёв моторов и адреналин: во Владивостоке официально закрыли байкерский сезон. Почти 2 тысячи мотоциклистов из Сибири и Дальнего Востока собрались на центральной площади Владивостока, чтобы ещё раз вместе с друзьями проехать по улицам города. Каждый из участников к этой финальной в сезоне встрече готовился особо. Чем удивляли горожан владельцы двухколёсных коней?
Самый громкие, мощные и быстрые. На закрытие сезона несколько тысяч мотоциклистов приехали на своих лучших байках и показали их во всей красе.
И четвероногих любимцев тоже приодели. Почувствовать себя мотоциклистом здесь смогли даже дети. Восьмилетний Дима Алешунин серьезно намерен приобрести двухколесного коня сразу же, как только вырастет.
Дмитрий Алешунин, житель Владивостока: «Ездить буду много, по разным городам, на праздники, чтобы быстро ездить. И он маленький, в пробках чтобы не стоять долго сильно».
А перенять опыт дальних поездок здесь есть у кого. «Саня Вулкан», как он сам себя называет, мотоциклист-путешественник из Владивостока. Сам дорабатывал свой байк для вояжей по миру.
Александр Ляховенко, мотоциклист: «В Европе был, в Средней Азии был, Россию всю три раза проехал. В этом году ездили с женой. 23 страны, 21 тысяча километров».
Среди байкеров немало девушек. Свои шлемы они украшают по-особенному — цепляют на них ушки, рожки и «хвостики». Во Владивостоке есть даже женский мотоклуб «Стальные кошки».
Анастасия Розмахнина, мотоциклист: «Практически каждые выходные какой-то город, какое-то сообщество или клуб организовывает какие-то мероприятия мотоциклетные, и мы путешествуем по России, по Дальнему Востоку, по Приморью».
Вместе с байкерами региона мотосезон закрыл и глава Приморья Олег Кожемяко. На центральную площадь Владивостока он приехал на элегантном чёрном «харлее».
Олег Кожемяко, врио губернатора Приморского края: «Радует то, что здесь очень много байкеров, много клубов. И, безусловно, все мы поддерживаем отношения друг с другом. Я начинал в Благбайке, вот. Потом на Сахалине, и сейчас вернулся к себе домой, где когда-то я ездил».
Руководитель региона охотно общался с горожанами и фотографировался. А в финале и вовсе возглавил колонну байкеров, которые отправились на Шамору, где официально и завершился мотосезон-2018.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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