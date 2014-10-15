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Охрана рек на "Земле леопарда" усилена с началом нереста кеты

Охрана рек на

Фото: ФГБУ «Земля леопарда»

Режим охраны рек национального парка «Земля леопарда» и заповедника «Кедровая падь» усилен в связи с началом захода на нерест кеты. Задержанным на охраняемой территории рыбакам грозит уголовное дело.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу нацпарка "Земля леопарда", ежегодно нерест начинается на реках Приморья осенью. Первой лососевой рыбой, заходящей, в местные реки, становится сима. Однако наибольший разгар путины начинается с приходом кеты – одного из самых распространенных видов лососевых. На «Земле леопарда» проходят сразу несколько нерестовых рек, что ежегодно привлекает сюда десятки браконьеров.

На минувших выходных ночью сотрудники отдела охраны остановили двух местных жителей, выловивших восемь особей кеты в устье реки Барабашевки. В настоящее время в полицию переданы материалы для возбуждения в отношении них уголовного дела по статье 256 УК РФ. Рыбакам грозит наказание в виде штрафа до 500 тысяч рублей, исправительные работы, либо лишение свободы сроком до двух лет.

В настоящее время у рек «Земли леопарда» круглосуточно ведутся все виды рейдов – пешие, автомобильные, на лодках и квадроциклах. Ночная оптика позволят инспекторам следить за нарушителями в темноте. Также активно ведутся совместные рейды с сотрудниками полиции и пограничной службы. Это позволяет сотрудникам отдела охраны не только увеличить протяженность рейдовых маршрутов, но также оперативнее действовать в ходе задержаний нарушителей.

Уже традиционно в наиболее привлекательных для браконьеров точках установлены мобильные кордоны – передвижные вагоны для дежурства госинспекторов. В течение сезона они будут менять места дислокации в зависимости от хода нереста.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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