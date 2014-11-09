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Защитник "Адмирала" нанес тяжелейшую травму игроку "Трактора"

Защитник

Фото: khl.ru

Нападающий «Трактора» Артём Пеньковский получил тяжелую травму на "Фетисов Арене" во время игры с владивостокским "Адмиралом", сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на сайт Чемпионат.

По предварительной информации врачей, обследовавших хоккеиста во Владивостоке, у челябинца диагностированы перелом челюсти и открытая черепно-мозговая травма. Тяжёлую травму Пеньковский получил в концовке матча с «Адмиралом» в результате силового приёма Степана Захарчука ( на фото). Защитник дальневосточников толкнул нападающего челябинцев в борт, в результате чего был удалён до конца матча.

"Адмирал" проиграл ту встречу со счетом - 2:7.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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