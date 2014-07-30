Во Владивостоке изменили проект строительства детсада, чтобы сохранить сквер

Специалисты администрации города по просьбам жителей ул. Постышева пересмотрели проект строительства детского сада на Постышева. Подъездные пути и детские площадки перенесены на другую сторону учреждения. Это позволит сохранить деревья нетронутыми. Об этом "Вести: Приморье" сообщает со ссылкой на пресс-службу администрации города.

Ранее местные жители начали бить тревогу, по их словам, реконструкция детского сада на улице Постышева, 7а предполагает расширение детского сада до 350 мест за счёт уничтожения аллеи с пешеходными маршрутами и участка хвойных деревьев, организацию новых подъездных путей и парковок, вырубку зеленых насаждений, перенос теплотрассы, ликвидацию детской и спортивных площадок прилегающих домов.

Основная ошибка чиновников в том, что проект не был вынесен на публичные слушания и не был согласован с жителями, что в конечном итоге привело к нарушению их прав на условия проживания и большому общественному резонансу.

«Мы успокоимся, если сквер сохранят, - рассказывает местная жительница Тамара Загаревская, - и готовы стройку потерпеть, ведь понимаем, что садик – дело нужное».

Ее и других местных жителей успокоил и. о. директора Дирекции по строительству объектов ВГО Сергей Вологин. Новый проект стройки никаких вырубок в этом месте не подразумевает.

«Мы специально внесли изменения в проект по просьбам жителей, - рассказывает он, - все подъездные пути и детские площадки будут с другой стороны детского сада. Аллея останется в том виде, в котором она есть сейчас».

Эту информацию подтвердил и начальник управления охраны окружающей среды и природопользования Антон Бибиков.

«Напомню, что любая вырубка проходит только, когда есть порубочные талоны, - пояснил он. - В противном случае это будет уголовным преступлением. В наше управление за порубочными талонами на этом участке никто не обращался. В данный момент там ведется учет деревьев, с целью фиксации их количества и породы».

Напомним, узнав о реконструкции детского сада по улице Постышева, 7а, жители микрорайона обеспокоились, что проект, предусматривающий расширение существующего заведения, затронет зеленую зону рядом. Детский сад действительно будет расширен, но вырубки зеленой зоны или установки здесь забора не планируется. Это подтвердил мэр Владивостока на встрече с жителями.

«Садик строим, он нам нужен, благоустройство парка делаем, пешеходные связи сохраняем, проект строительства пересмотрим таким образом, чтобы стройка не мешала жителям микрорайона», - подчеркнул Виталий Веркеенко.

Отметим, что аукцион на строительные работы состоялся 17 сентября. Его выиграло ООО «Титан», компания из Красноярска. Детсад будет одним из самых больших во Владивостоке, в нем планируют открыть четыре ясельные группы и 14 обычных. Это поможет решить проблему многих родителей района.

«Нехватка мест в детских садах наиболее остро ощущается именно в Первореченском районе. Она выражается не в том, что дети в принципе не могут пойти в сад, все трехлетки в сады устроены. Но зачастую путевки приходится выдавать в сады, которые номинально расположены в Первореченском районе, но находятся довольно далеко от места, где проживает семья. Также есть много родителей, которые хотели бы отдать ребенка в сад с полутора лет. Сейчас такой возможности у них нет, а со строительством садика на Постышева она появится», - рассказали специалисты управления образования.

Детский сад на Постышева, 7а во Владивостоке существовал еще в советские времена. Тридцать лет назад его, как и десятки других, отдали в частные руки. В здании какое-то время размещались частный сад и школа, позже - даже гостиница. Последние годы оно стояло полностью заброшенным. Теперь эта территория оживет. Администрацией Владивостока были предприняты все меры, и здание удалось вернуть муниципалитету. Специалисты подчеркивают: если существующий детский сад не расширить, в нем удастся разместить совсем небольшое количество детей. Дело в том, что нормы СанПин с советских времен сильно изменились. Если раньше группы были рассчитаны на 30 детей и более, то сегодня количество квадратных метров, положенных в саду на каждого ребенка, увеличилось.

Кстати, администрацией Владивостока объявлены аукционы на строительство двух детских садов. Один будет построен с нуля в микрорайоне Снеговая Падь, второй реконструируют на Постышева, 7а. Также до конца года начнется строительство нового детского сада на 230 мест по улице Маковского, 157а. Строительство детского сада во Фрунзенском районе на улице Станюковича, 31а начнется в 2019 году. Также новый сад появится на ул. Тихвинской, 3 в Первомайском районе.

Кроме того, во Владивостоке ведется проектирование двух новых детских садов в микрорайоне Патрокл на 240 мест каждый, заключены контракты на проектирование детских садов на 120 мест каждый на Крыгина, 84 и Кипарисовой, 4.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]