Осенний ливень обещают Владивостоку синоптики
Сильный дождь ожидается во Владивостоке в среду, 10 октября, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на сайт Примпогода. Ожидается выпадение около 25 мм осадков.
Утром в среду, 10 октября, из районов Кореи на северо-западную часть акватории Японского моря выйдет циклон, который будет смещаться вдоль побережья. В среду наиболее интенсивные дожди пройдут на юге Приморья. В четверг дожди распространятся на большую часть края. За циклоном вторгнется холодная воздушная масса, и на перевалах возможен дождь со снегом.
Прекращение осадков предполагается только к концу рабочей недели. Температура воздуха ночью +2…+8 °C, в горных районах до −5 °C, днем +5…+15 °C.
Во Владивостоке в среду ожидается дождь, возможен сильный. В четверг интенсивность дождя пойдет на убыль. В пятницу без осадков. Температура воздуха ночью +4…+7 °C, днем +10…+13 °C.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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