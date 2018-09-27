Публичные графики работ подготовят по всем аварийным дорогам и мостам Приморья

Олег Кожемяко отметил нерасторопность приморских дорожников, особенно в восстановлении повреждений после наводнений. Об этом собщили в пресс-службе администрации Приморского края.

«В крае много объектов, поврежденных в результате ЧС. Вчера ездил в Лазовский район, увидел своими глазами. Столько времени прошло с момента стихии, но проблемными участками никто так и не занимается – нет ни техники, ни людей. Деньги на это есть, а ничего не делается», – заявил Кожемяко.

Олег Кожемяко обозначил наиболее резонансные объекты – 91-93 километры трассы в Партизанском районе, мосты в Лазовском и Красноармейском районах.

Как доложил вице-губернатор Алексей Немков, на этой неделе будет подписан контракт на ремонт дороги перед Лазовским перевалом на участке с 91 по 93 километры в Партизанском районе и до 10 ноября работы выполнят. В Красноармейском районе на реке Маревка в течение двух недель планируется установка понтонной переправы.

«В Тернейском районе на дороге Максимовка–Усть-Соболевка на месте разрушенного моста делаем брод для проезда, а сам мост планируется восстановить в 2019 году», – добавил Алексей Немков.

Врио губернатора Приморья подчеркнул, что данные работы должны были быть выполнены значительно раньше.

«Должен быть алгоритм решения проблемы: срочный и перспективный. И неважно, кто за что отвечает – край, муниципалитет. Людям это все равно, им нужен результат. И нам с вами необходимо совместно решать эти вопросы», – подчеркнул Олег Кожемяко.

В ходе совещания врио главы региона поручил дорожникам предоставить график работ по всем объектам – сроки выполнения работ, техника, люди, и сделать эти графики публичными, чтобы каждый житель мог в режиме реального времени следить за их выполнением.

«Еженедельно будем возвращаться к этой проблеме, сверять график, и общественность нам поможет в объективной оценке происходящего. Доклады должны быть честными, не надо замалчивать, заглаживать вопросы», – отметил он.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]