США заморозили активы владельца Ярославского ГОКа*

Власти США заморозили американские активы бизнесмена Олега Дерипаски, включая особняки в нью-йоркском районе Верхний Ист-Сайд и Вашингтоне. Об этом сообщила газета New York Post со ссылкой на источники в Минфине, передают РИА Новости.

Российский предприниматель и подконтрольные ему En+ Group, ГАЗ, "Базовый элемент" и "Русал", в структуру которого входит и Ярославский ГОК в Приморье, оказались в числе тех, против кого Соединенные Штаты ввели санкции в начале апреля. Это означает блокировку активов и запрет на любой бизнес с этими компаниями для американских граждан.

По данным издания, в 2008 году Дерипаска приобрел недвижимость в Нью-Йорке за 42,5 миллиона долларов. Информации о вашингтонском доме в публикации нет.

Несмотря на заморозку активов, в его особняке на 64-й улице в Ист-Сайде проживает бывшая жена Романа Абрамовича Дарья Жукова с детьми. Издание уточняет, что Дерипаска договорился об этом с американскими властями. Также рассказывается, что Жукова дружна с Иванкой Трамп и ее мужем Джаредом Кушнером.

Представители Дерипаски и Жуковой от комментариев отказались.

*«Ярославский ГОК» — крупнейший, практически единственный в России, производитель плавикошпатового концентрата (флюорита), обеспечивавший в прошлые годы 90% его потребности в России и странах СНГ для нужд алюминиевой, химической промышленности и черной металлургии. Минерально-сырьевой базой «Ярославского ГОКа» являются крупнейшие в мире Вознесенское и Пограничное месторождения флюорита. Эксплуатационные запасы флюоритовой руды в границах этих месторождений составляют 51 млн тонн. С 2012 года единственным собственником Ярославского ГОКа является ОАО «Русский алюминий».







Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]