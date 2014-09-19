Более 200 студентов приняли участие в Дне компании «СИБИНТЕК» в Дальневосточном федеральном университете (ДВФУ). Масштабное мероприятие от лидера российского рынка IT-услуг познакомило студентов и выпускников ДВФУ с карьерными возможностями в крупной компании.

На последних курсах университета студентов волнует несколько вопросов – как на отлично закончить вуз и устроиться на перспективную работу. С местом практики и трудоустройством выпускникам помогает компания «СИБИНТЕК» - одно из ведущих предприятий в сфере информационных технологий.

Юлия Губенко, директор по корпоративным информационным системам компании «СИБИНТЕК»: «Очень ждем умных, талантливых, компетентных сотрудников к нам в компанию. В частности, в Хабаровске, во Владивостоке, в Находке, у нас очень много вакансий».

Компания "СИБИНТЕК" работает по всей стране с 1999 года. Её сотрудники занимаются сервисным обслуживанием предприятий, автоматизацией технологических процессов, разработкой и внедрением информационных систем и многим другим. Квалифицированные специалисты готовы делиться опытом, поэтому регулярно встречаются со студентами - от Сахалина до Туапсе. Во Владивостоке для учащихся провели познавательные лекции, деловую игру и конкурс фотографий.

Олег Маштак, начальник управления информационных систем ФХД компании «СИБИНТЕК»: «У нас три секции, по направлениям, связанным с корпоративными информационными системами, производственными системами и направлениям ОСУЭП и инфраструктурой. Три секции, которые полностью покрывают IТ-потребности больших корпораций».

Кроме этого, на площадке работала кадровая витрина - студенты могли тут же заполнить анкету, задать вопросы по поводу будущего трудоустройства.

Во Владивостоке работой в сфере информационных технологий заинтересовались десятки выпускников.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]