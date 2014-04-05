Ежегодная выставка саженцев плодопитомника имени Лисавенко г. Омска начинает свою работу. Сельскохозяйственная ярмарка на Спортивной предлагает не только овощи и фрукты, на ней будут представлены новейшие селекционные сорта.

Десятки сортов самых вкусных плодовых деревьев и кустарников привезли сотрудники плодопитомника Лисавенко: яблоня, слива, абрикос, смородина, крыжовник. Минусовые температуры в Омске гораздо ниже нашей мягкой приморской зимы. Поэтому саженцы адаптированы к нашему климату, легко приживаются, выдерживают морозы. В этом сама убедилась начинающий садовод Ирина Захаревич.

Ирина Захаревич, садовод: «Ребята приезжают не первый год, а я покупаю у них. По весне саженцы купила, и они у меня очень хорошо прижились, вот решила и сегодня приобрести. Приобрела много: и крыжовник, и яблоня. Она у них интересная - одним деревом растет и на нем висят одни яблоки…»

Малина «Гусар», груша «Фаворитка», красная смородина, жимолость – многие садоводы-любители хорошо знают эти сорта. Они быстро укореняются на участке. Считается, что осенняя посадка всегда дает хорошие результаты.

Александр Рудой, младший научный сотрудник плодопитомника Лисавенко (г.Омск): «Жимолость «Гордость Бакчара» – это самая крупная жимолость, ее размеры - от 5 сантиметров , также она обладает хорошим кисло-сладким вкусом, без намека на горчинку».

На выставке представлены декоративные растения, есть ежевика, шесть сортов вишни. Выставка-продажа саженцев на новой фермерской площадке рынка Спортивная, по улице Фадеева, 2д продлится до 12 октября. 13-14 октября растения отправятся в Находку на рынок «Балкия».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]