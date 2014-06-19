Защитник «Адмирала» Степан Захарчук, проломивший голову игроку «Трактора», дисквалифицирован на 15 матчей

Спортивно-дисциплинарный комитет (СДК) КХЛ дисквалифицировал защитника владивостокского «Адмирала» Степана Захарчука на 15 матчей по итогам инцидента в игре регулярного чемпионата с челябинским «Трактором», сообщается на официальном сайте лиги.

В концовке матча при счете 7:2 в пользу «Трактора» Захарчук со спины атаковал форварда челябинцев Артема Пеньковского, который ударился головой о борт и не сразу поднялся. За атаку соперника Захарчук получил большой и дисциплинарный до конца игры штраф (5+20 минут).

Директор «Трактора» Иван Сеничев заявил, что Пеньковский получил серьезную травму и находится в больнице во Владивостоке, а также что клуб проинформировал руководство лиги о диагнозе игрока и попросил предельно внимательно оценить эпизод с участием Захарчука.

«К сожалению, все намного хуже, чем мы могли поначалу представить. Последствия грязного приема Захарчука против нашего игрока достаточно тяжелые. Он сейчас в больнице с командным доктором, и лучшие медицинские специалисты Владивостока делают максимум возможного для улучшения ситуации. В данный момент рядом с Артемом находятся родственники. Диагноз мы озвучивать по понятным причинам не можем, но проблема довольно серьезная», – цитирует Сеничева сайт «Трактора».

«Мы написали письмо первым руководителям лиги с указанием диагноза и просьбой предельно внимательно оценить эпизод умышленного нанесения травмы Захарчуком. Будем добиваться максимального наказания за его действия. Эпизод произошел за считаные минуты до конца матча при счете 7:2 в пользу "Трактора", и иначе чем умышленной грубостью это никак не назвать. Надеюсь, и реакция руководителей КХЛ будет адекватна поступку», – добавил директор «Трактора».

«На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на защитника "Адмирала" Степана Захарчука по п. 1.13 статьи 27 дисциплинарного регламента КХЛ, а также, учитывая историю нарушений, совершенных им за последние два сезона, и получение игроком, против которого были нарушены правила, тяжелой травмы, дисквалифицировать Степана Захарчука на пять матчей (максимально возможное количество по данному нарушению) и подвергнуть денежному штрафу», – говорится в сообщении.

«Кроме того, руководством лиги принято решение дополнительно дисквалифицировать Степана Захарчука на 10 матчей», – отмечается в сообщении.

Тем временем агент нападающего «Трактора» Артема Пеньковского Шуми Бабаев прокомментировал решение СДК о дисквалификации Захарчука:

«Откровенно говоря, это решение вызвало у меня большое недоумение. Мы все помним ситуацию с защитником «Барыса» и сборной Казахстана Дамиром Рыспаевым, когда моему игроку дали корпоративную бессрочную дисквалификацию. Тогда для всех это показалось нормальным, хотя парень никого не убивал и не наносил травмы. Здесь же мы видим совершенно иную ситуацию. Человеку, который регулярно «убивает» своих собратьев по игре, калечит молодых парней, получает смешные 15 игр дисквалификации. Это просто смешно. И еще немаловажно. Прошли сутки после инцидента. Парень с тяжелыми травмами в больнице, а Захарчук даже не удосужился извиниться перед Артемом.

В настоящий момент я нахожусь в Северной Америке, и здесь игрок «Вашингтона» Уилсон за травму, нанесенную в предсезонке, получил 20 матчей дисквалификации и огромный денежный штраф. Но у человека, который получил травму, не было многочисленных переломов и открытой черепно-мозговой травмы, как это было в ситуации с Пеньковским. Артем находится в одной из больниц Владивостока, ему оказывают полную медицинскую помощь, к нему уже завтра прилетает мама, которая будет находиться с ним рядом. Я нахожусь в постоянном контакте с руководством «Трактора» и надеюсь, что в ближайшее время Артем пойдет на поправку.

Я думаю, что «Трактор» будет подавать апелляцию в КДК КХЛ на это решение, а я буду обращаться в гражданские судебные инстанции. Мы намерены добиться бессрочной дисквалификации Захарчука», – сказал Бабаев в беседе.

Напомним, ранее Захарчук неоднократно получал многоматчевые дисквалификации. В сентябре 2017 года он, будучи игроком казанского «Ак Барса», был отстранен на 8 матчей за атаку соперника в голову или шею. В январе текущего года Захарчук, выступая в составе нижегородского «Торпедо», был дисквалифицирован на четыре игры за толчок соперника на борт, а в марте получил пятиматчевую дисквалификацию за атаку соперника в область головы и шеи.