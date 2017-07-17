Программа «Хочу учиться!»: Международный центр "АВС-Мир" занимается подготовкой юных дипломатов
Программа «Хочу учиться!»: Международный центр "АВС-Мир" готовит юных дипломатов.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Ранее по теме
-
14.09.2018 Программа «Хочу учиться!»: Дальневосточный федеральный университет
-
24.04.2018 Программа «Азия за неделю»: Турецкий экспорт в КНР, Пекинский международный кинофестиваль и праздник водяных брызг
-
20.03.2018 Программа «Пульс»: Глазной центр: Видеть мир ярким
-
03.08.2017 «Вести: Приморье. Интервью»: Приморцы будут учиться гостеприимству и развивать международный туризм
-
29.07.2017 В Генконсульстве США во Владивостоке пройдет сокращение штатов
-
17.07.2017 Программа «Азия за неделю»: искусственное Солнце, китайская «Москва» и Международный фестиваль анимации, косплея и игр
Добавить комментарий