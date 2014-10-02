"Вести: Приморье. Интервью": Как в крае реализуется программа формирования комфортной среды обитания
"Вести: Приморье. Интервью" с Еленой Пархоменко, директором департамента по ЖКХ и топливным ресурсам администрации Приморского края.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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